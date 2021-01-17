Утром 17 января вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки на улице Красной. Сообщение о возгорании спасатели получили в 08:14.- Установлено, что загорелись вещи. Площадь возгорания 20 квадратных метров, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Из дома были эвакуированы 90 человек.- В тушении пожара задействовали 19 спасатлей и 5 единиц техники, - говорят в краевом ГУ МЧС. - На тушение подан 1 ствол «Дельта». Работало 4 звена ГДЗСВ 08:33 пожар был локализован, в 08:48 возгорание ликвидировали.По словам очевидцев, двум людям потребовалась медицинская помощь. Их увезли на скорой. Что стало причиной пожара, выясняют специалисты.