17 явнаря Краснодар накрыл «снежный апокалипсис». Власти вывели на улицу всю технику, которая есть, но не прекращающийся снегопад только добавляет работы. Ситуация на дорогах сейчас очень сложная. Машины едут с трудом.- В расчистке дорог, тротуаров и остановок Краснодара задействованы 595 человек и 81 единица техники, - говорят в городской администрации. - Работы начались с 03:00 17 января.Сейчас противогололедными материалами обрабатывают магистрали и путепроводы, а также дороги, по которым курсирует общественный транспорт.- По возможности, пока продолжается снегопад, лучше отменить поездки или передвигаться на общественном транспорте, - обратился к краснодарцам мэр города Евгений Первышов.А всех, кто до сих пор не сменил летнюю резину, просят даже не выезжать на дороги.Напомним, по прогнозам синоптиков, снегопад будет идти до конца суток, а затем после небольшого перерыва снова обрушится на город. При этом в кубанской столице дует сильный ветер, с каждым часом понижается температура.В случае возникновения ЧС — вызов экстренных служб по телефону «112».