В Краснодаре прекращены поиски 13-летней школьницы. Девочка ушла из дома в районе улицы Черкасской утром 15 января, но обратно так и не вернулась.Родители стали звонить ей, но трубку школьница не брала. Тогда они стали набирать номера ее друзей, но те тоже были не в курсе, что случилось.Тогда семья пропавшего школьника обратилась за помощью к волонтерам поискового отряда «Поиск пропавших детей». Пока одни искали ребенка по всему району, другие распространяли ориентировки в соцсетях с информацией о пропавшей.Спустя сутки появились хорошие новости - школьница найдена.- Она жива! - кратко сообщили добровольцы.Где и при каких обстоятельствах ее удалось обнаружить, волонтеры не уточняют. Но девочку уже передали родителям, ее жизни ничего не угрожает.