Снежный апокалипсис накрыл не только кубанскую столицу, но и другие районы края. Сильный снегопад выпал и в Анапе. Из-за непогоды на курорте произошла авария на высоковольной линии электропередачи.- Хутор Песчаный, село Супсех, поселки Гай-Кодзор и Бужор частично остались без электричества, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Без света остались 500 частых домов.При этом уточняется, что социально значимые объекты авария не затронула.На месте уже работают бригады.- На объекте задействованы четыре аварийные бригады в составе 12 человек и четыре единицы техники, - добавляют в администрации края.Напомним, по всему Краснодарскому краю объявлено экстренное предупреждение по снегопаду. С утра 17 января во многих районах идет сильный снег, порывы ветра достигают 20 метров в секунду.- Возможны порывы на линиях электропередач, - предупреждают спасатели.