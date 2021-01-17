Настоящий ураган разгулялся сегодня в Сочи. Температура воздуха на курорте неожиданно опустилась до плюс пяти, а город накрыли штормовые ветра.Местным строителям пришлось срочно сворачивать работы, но стихию это не оставило. Ураган буквально снес баннер-ограждение на одном из жилых комплексов. Картина получилась по-настоящему мистическая. Ее успели заснять на видео местные жители.- Да это же дементоры из «Гарри Поттера» прилетели в Сочи. Какая красота, – делятся в комментариях люди.- Красиво! Как в мистическом фильме! Стресс снимает и завораживает. Уже десять минут стою, смотрю, – добавляют местные жители.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил жителей курорта отказаться от использования личного транспорта из-за неблагоприятного прогноза погоды.В ближайшие дни в городе прогнозируется снегопад, гололедица и сильный ветер. Это касается также и прибрежной зоны курорта.