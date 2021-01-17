Снегопад и метель продолжаются в кубанской столице. По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать до конца суток. Поэтому воздушная гавань Краснодара ограничила прием самолетов до 17:30. Мера это вынужденная, так как нужно расчистить аэродром для посадки воздушных судов.На данный момент задержано 13 рейсов. Это самолеты «Уральских авиалиний» в Екатеринбург, «ЮТэйр», «Россия» во Внуково, два борта «S7» и один «Уральских авиалиний» в Домодедово, «Азимут» в Пулково. Кроме того, перенесено время вылета самолетов «Азимут» в Волгоград через Мин.Воды, «Азимут» в Астрахань, «Аэрофлот» в Шереметьево, «Азимут» в Симферополь.- Отменен один рейс «Аэрофлота» в Шереметьево, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.Пассажиры будут переоформлены на борт СУ 1103 и СУ 1107, которые вылетят, как только улучшится погода.Кроме того, не полетит борт «России» в Пулково.Также сообщается, что один рейс, следовавший из Новосибирска, сел на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.- Скопления людей в терминале нет, - говорят в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.