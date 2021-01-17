Главное управление МЧС России по Краснодарскому края выпустило предупреждение о возможном сходе лавин в горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря.Оно будет действовать с 18:00 17 января до 18:00 18 января. Из-за погодных условий существует вероятность, что накат из снега сойдет в любой момент.- Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, – сказали «КП» – Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краюКак вести себя в районе возможного схода лавин- не появляться в горы в метель и плохую погоду;- следить за изменением погоды;- знать места возможного схода лавин – чаще всего снежный покров сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если на нем нет кустарников и деревьев;- при крутизне склона более 45 градусов лавины сходят почти при любом снегопаде;Как вести себя в зоне схода лавины- бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути;- укрыться под скалой, лучше сделать это за стволом большого дерева;- если лавина задела вас, делайте широкие движения, словно вы плывете, так вы останетесь на поверхности снежного потока;- лавина прошла — двигайте руками и ногами так, расчищая воздушный карман, чтобы снег не слежался, не кричите — берегите дыхание;- подтяните колени к животу, прикройте рот руками и расширьте в снегу пространство перед лицом и грудью;- определите положение тела;- не тратьте силы попусту;- кричите, если отчетливо слышите голоса людей, которые откапывают вас.АЛЛО- «01» - единый номер пожарных и спасателей;- «101» - единый номер пожарных и спасателей;- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.