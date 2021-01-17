С самого утра в Сочи бушует ураган. Он сопровождается сильным ливнем. Шквалистый ветер усложняет посадку самолетов, которые прибывают на курорт.- Из-за изменчивого ветра в районе аэропорта два самолета ушли на запасные аэродромы, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэрогавани.Известно, что самолет из столичного Шереметьево приземлился в Ростове-на-Дону, а лайнер из Новосибирска отправится в Минеральные воды. Сейчас решается вопрос, когда и как пассажиров доставят на курорт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ аэропорту Краснодара из-за снежного апокалипсиса отменены два рейса, еще 13 - задержаныСкопления людей в терминале, как говорят представители аэровокзала, нет (читайте далее).