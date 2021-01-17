Для кого сугробы беда, а вот для любителей зимних развлечений то, что нужно. Лыжи, санки, ватрушки. Весь день краснодарцы ищут горки повыше, чтобы покатать своих малышей да и самим вспомнить детство. Правда, некоторые жители города, кажется, забыли об элементарных правилах безопасности.Экстремальное развлечение придумал для своего ребенка житель кубанской столицы. Мужчина привязал сани к автомобилю и катал на них ребенка.Опасное развлечение запечатлела одна из жительниц города на улице Димитрова. На видео, которое появилось в Сети, видно, что к бамперу привязаны санки, в которых, как утверждает автор, сидит малыш.- И не боится ребенка катать по дороге. Столько заносов сегодня было, - подписала ролик автор.К счастью, автомобиль двигался с небольшой скоростью, а за ним не было других машин, иначе последствия могли быть непредсказуемыми.