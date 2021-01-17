Специалисты «Россети Кубань» восстановили энергоснабжение в населенных пунктах в районе Анапы. Они запитаны по резервным и основным линиям.- Сейчас энергетики отрабатывают отдельные заявки от жителей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в «Россети Кубань».Причиной технарушений на линиях электропередачи в распределительной сети стал сильный ветер до 29 метров в секунду в причерноморской зоне. Кроме того, работе помешал и сильный мокрый снег.- Всего в восстановлении электроснабжения было задействовано 20 специалистов в составе 5 бригады, а также 10 единиц техники, в том числе специальной, - уточняют энергетики.На территории Краснодарского края продолжают действовать экстренные предупреждения о непогоде. Бригады всех филиалов компании «Россети Кубань» находятся в режиме повышенной готовности и осуществляют постоянный контроль за работой энергообъектов Кубани и Адыгеи.Сообщить о нарушениях элекроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.