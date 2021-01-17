17 января снегопад, обрушившийся на Краснодар, был такой, что коммунальщики с трудом управлялись на улицах. Только расчистят тротуар, как тут же засыпает снова.Устранять последствия непогоды вышли более 600 человек. Именно они помогли краснодарцам не упасть на улицах во время снежного ненастья.В некоторых дворах краснодарцы расчищали от снега дорожки сами. На улице Рылеева жилец девятиэтажки вооружился лопатой и в течение часа избавился от сугробов у дома.Мэр Краснодара Евгений Первышов тоже считает, что не зазорно помочь коммунальщикам. Выпавший снег утром не давал водителям выехать из двора одной из многоэтажек в центре города. Но вместе с другими жильцами градоначальник быстро решил эту проблему.Он взял лопату и вместе с соседями, как обычный человек, убрал последствия стихии во дворе.