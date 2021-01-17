Житель Краснодара решил сделать праздник из уборки выпавшего снега. Он надел надувной костюм динозавра, взяла лопату и отправился на битву с сугробами.Человека в образе ящера заметили на углу Корницкого и проезда Березанского. Очевидцы тут же поспешили заснять на видео, как краснодарец в костюме динозавра учит коммунальщиков убирать снег.- Динозавр в Краснодаре чистит снег. Теперь ты видел все, - говорит автор ролика.После того, как ролик появился в Сети, бойкую \\"рептилию\\", так активно работающую лопатой, жители города теперь зовут в свои дворы.- У меня несколько десятков квадратов, которые нужно расчистить. Без помощи динозавра не обойтись! - пишут в соцсетях краснодарцы.Ранее сообщалось, что мэр Краснодара Евгений Первышов вышел расчищать снег. Градоначальник считает, что не зазорно помочь коммунальщикам, потому, воорувшись лопатой, быстро устранил последствия непогоды.