Небывалый снегопад в Краснодаре заставил всех жителей кубанской столицы отправиться на прогулку, захватив с собой санки и плюшки. Пока одни катали ребятню, другие вспоминали детство сами. Таких сугробов жителей кубанской столицы не припомнят. А специалисты и вовсе заверяют, что на Кубани выпала треть среднемесячной нормы осадков. В отдельных районах выпало до 37 миллиметров - такого не было давно.Большинство жителей города сейчас интересуются - будут ли учиться школьники 18 января 2021 года в Краснодаре.По прогнозам синоптиков, днем в городе температура воздуха будет минус 3 градуса, ночью опустится до 12 градусов мороза. Осадков при этом не прогнозируется. Сильного ветра тоже не будет.Последствия непгоды коммунальщики будут устранять до самого утра - основной фронт работ у них впереди.- Поручил к завтрашнему утру обеспечить безопасный проезд ко всем социальным объектам, а также по маршрутам школьных автобусов, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Учебные учреждения города будут работать в штатном режиме.А это значит, что все уроки пройдут по расписанию.