Небывалый снегопад так засыпал Краснодар, что коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия непогоды. Причем, по словам мэра города, основной фронт работы впереди. Планируется, что всю ночь службы будут очищать проезжую часть и обрабатывать дороги, чтобы машины ехали спокойно.Снег, который вновь обрушится на город ночью, будет идти около часа. Несмотря на это, водителей просят в понедельник, 18 января, воздержаться от поездок на личных машинах.- Поручил к завтрашнему утру обеспечить безопасный проезд ко всем социальным объектам, а также по маршрутам школьных автобусов, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Еще раз прошу не использовать личный транспорт без крайней необходимости.Работа общественного транспорта, по словам градоначальника, будет обеспечена в полном режиме.