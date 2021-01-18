17 января Краснодар замело снегом. Городская техника не справлялась с сугробами, для расчистки улиц мэрии пришлось привлечь машины строительных и сельскохозяйственных предприятий — грейдеры, тракторы и КамАЗы.- Снег вывозят из города грузовиками, чтобы избежать дальнейших подтоплений. 45 машин подключили строительные компании, ещё 17 — сельскохозяйственные предприятия. Сначала проезжие части очищаются, затем посыпаются песко-соляной смесью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации краевого центра.Ночью грузовики, наполненные снегом, были замечены на улице Красной.Также в мэрии добавили, что особое внимание специалисты уделяют расчистке остановочных пунктов, подземных переходов, подъездам к социальным объектам, а также улицам, по которым утром будут курсировать школьные автобусы.Ранее «Комсомолка» сообщала, будут ли учиться школьники в Краснодаре 18 января.