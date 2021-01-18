Массовые отключения света в районах края произошли 17 января – на регион обрушился снег с ветром. Из-за порывов без электроснабжения сидели тысячи жителей края.- Например, в пяти населенных пунктах Анапы отключения были связаны с сильным ветром до 29 м/с и мокрым снегом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.В станице Новомышастовской Красноармейского района без света из-за непогоды осталась практически вся станица. Здесь восстановили подачу электроэнергии по резервным и основным схемам.По несколько часом жители Кубани сидели без света. Энергетики отрабатывали и отдельные заявки потребителей. Проблемы с электричеством также были в Брюховецком и Темрюкском районах, ликвидировали порывы на сетях и в Краснодаре.Стоит отметить, что в Краснодарском крае продолжают действовать экстренные предупреждения. Снег в регионе ожидается в течение двух дней.