Из-за метели в Краснодаре на несколько часов закрыли аэропорт. Воздушная гавань не могла отправлять рейсы из-за плохой видимости и заметенной взлетной полосы. Некоторые рейсы были отменены, некоторые - задержаны. Пассажиры находились в зале ожидания. Работа аэроузла была возобновлена в 00:00 18 января.- Первыми на вылет были обслужены два рейса авиакомпании Алроса в Москву и Новосибирск-Мирный. Также до 8 утра было выпущено 13 рейсов, задержанных накануне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию. А задержанные рейсы за предыдущие сутки уже обслужены и отправлены по маршрутам.