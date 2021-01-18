В краевом центре 17 января четыре человека отравились бытовым газом. Плохо почувствовали себя трое детей и один взрослый. На место пришлось вызвать скорую.- 17 января в 22:40 поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на улице Молодежной, 23, произошло отравление бытовым газом четырех человек, в том числе трех детей – двух, шести и 14 лет. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение, - сообщают «Кубанские новости» на источник в оперативных службах края.Семья проживает в съемной квартире. Уже установлена предварительная причина отравления — неисправность газовой колонки. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП.