Неизвестно сколько бы еще бил фонтан горячей воды из люка на улице Гимназической в Краснодаре, если бы не подключился ОНФ. Дело в том, что местные жители жаловались на то, что по дороге бежит кипяток, в аварийные службы, но дозвониться так и не смогли.А горячая вода так и хлестала на Гимназической, 49.- Разлив кипятка произошел рано утром, обеспокоенные жители не смогли дозвониться до аварийной службы, чтобы сообщить об утечке канализационных вод. Только после нашего вмешательства на место прибыла компания теплосети, - говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Сергей Костылев.Весь день коммунальщики устраняли проблему. Ее удалось решить только к вечеру. Как оказалось, на улице прорвало трубу, вот и хлыстал кипяток на проезжую часть. А сама проблема – водоканала. Объем сброса канализационных вод не соответствует диаметру канализационной трубы. И чтобы сотрудники водоканала все привели в порядок, дело на контроль взяли активисты ОНФ.