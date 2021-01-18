На Краснодарский край накануне обрушился снегопад. Власти Кубани рассказали, что больше всего снега выпало в Горячем Ключе и Приморско-Ахтарском районе.- 17 января на Горячий Ключ пришлось наибольшее количество осадков - 35 сантиметров, в Приморско-Ахтарском районе выпало 26 сантиметров снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Стоит отметить, что за 17 января в регионе выпала треть нормы месячных осадков. В крае продолжают обрабатывать дороги, за сутки на региональные трассы ушло почти 5,5 тонн противогололедных материалов.- В настоящее время проезд обеспечен по всем маршрутам региональных дорог. Автобусное сообщение не прерывалось, - добавили в оперативном штабе региона.Ранее «Комсомолка» сообщала, что из Краснодара снег вывозят на грузовиках. От сугробов избавляются, чтобы во время таяния не затопило городские улицы.