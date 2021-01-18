Вот уж три дня полиция Сочи ищет водителя такси, который уехал в неизвестном направлении с 20 000 рублей, которые забыла на сиденье пассажирка.34-летняя девушка написала заявление в полицию. Она 15 января возвращалась с работы домой и забыла в авто кошелек с зарплатой.- Девушка вышла на улице Лазурная долина, и тут же обнаружила, что забыла в машине такси кошелек. Она позвонили водителю, тот обещал вернуть его, но в итоге пропал и потом вообще перестал отвечать на звонки пассажирки, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в УВД Сочи.Водитель был на автомобиле «Шевроле», сейчас его ищет полиция.