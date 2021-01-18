В Адыгее и Краснодарском крае ищут 30-летнюю Ярославу Болгову, которая пропала еще 17 января. Девушка в 10 утра выехала на своем черном «Мitsubishi Lancer» с госномером У 965 ВХ 142 регион из дома на улице Бжегокайская в ауле Новая Адыгея и с тех пор так и не вернулась.В тот день на ней была черная кожаная куртка, красный свитер и синие джинсы. Однако ее весь день видели за рулем авто, девушка ездила по поселку Яблоновском. Но после 17 января исчезла вместе с машиной.Следком Адыгеи по факту безвестного исчезновения Ярославы Болговой возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Приметы пропавшей девушки: рост 165-167 см, у нее светлые нарощенные волосы, карие глаза, а на животе два шрама от операций. Еще одна примета Ярославы – татуировка на правой руке в виде розы.Если кто видел девушку или ее автомобиль, следователи просят звонить по телефонам: 79618188858, 79181522622, или 02.