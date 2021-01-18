Полиция Усть-Лабинского района сейчас проводит проверку по заявлению жителя станицы Ладожской, которого избил неизвестный мужчина.- Неизвестный человек зашел к нему в дом, избил его и забрал мобильник, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в полиции района. – По словам потерпевшего, незваный гость забирал у него мобильник, приставив нож к горлу. Сейчас проводим проверку.А случилось все еще 13 января, неизвестный мужчина зашел в дом к станичнику около двух часов ночи. Он постучался в дверь, а когда ему открыли, хозяин дома получил кулаком в лицо. А гость проследовал внутрь.