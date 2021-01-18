В администрации рассказали, где можно сделать прививку от коронавируса в Анапе. Вакцинация будет проходить на базе взрослой поликлиники горбольницы. Прививку вакциной «Спутник V» здесь делают бесплатно и добровольно.- Вакцинация проводится в прививочном кабинете городской поликлиники на улице Крепостная, 85. Пациентов принимают строго по записи. Желающим сделать прививку необходимо позвонить по номеру +7(964) 9135828. По мере поступления вакцин специалисты будут приглашать записавшихся на прививку, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в мэрии.Ранее «Комсомолка» сообщала, как проходит процедура вакцинации в Краснодарском крае. Эфир по этому вопросу будет транслироваться в час дня 18 января. Его также можно будет посмотреть и в записи.