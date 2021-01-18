Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация остается напряженной. По данным на 18 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 200 человек, это новый антирекорд. Ранее было выявлено 197 и 198 случаев за день.- В Краснодаре заболели 57 человек, в Сочи – 23, в Белореченском районе – 17. По 10 зараженных выявили в Горячем Ключе и Апшеронском районе, девять – в Выселковском. По семь новых пациентов прибавилось в больницах в Ейском, Новопокровском и Тихорецком районах. Шесть человек получили положительные тесты на коронавирус в Тимашевском районе, по пять – в Анапе и Белоглинском районе. По четыре инфицированных зафиксировано в Армавире, Крыловском, Славянском районах. Три человека легли в госпитали в Туапсинском районе, по два – в Кавказском, Калининском, Крымском, Темрюкском, Отрадненском, Павловском районах. По одному пациенту с COVID-19 за сутки подтвердились в Абинском, Новокубанском, Курганинском, Красноармейском, Северском, Брюховецком, Староминском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Успенском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.Также известно, что среди зараженных коронавирусом за сутки было выявлено 14 детей, самому младшему из которых - 7 месяцев.Стоит отметить, что в тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время продолжают находиться 113 пациентов.