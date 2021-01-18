В Краснодарском крае 17 января последствия метели оставили без электроснабжения почти 114 тысяч человек. За сутки в регионе произошло 27 отключений электроэнергии в шести муниципалитетах.- Без света в непогоду остались некоторые районы Краснодара, Анапы, также отключения происходили в Красноармейском, Динском, Темрюкском и Брюховецком районах. Обесточены были более 15,5 тысяч жилых домов и 16 социально значимых объектов. В настоящий момент все восстановительные работы завершены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Стоит отметить, что погода в ближайшее время не улучшится. Районным властям поручили предусмотреть резервные источники тепла в достаточном количестве.Ранее «Комсомолка» назвала самые заснеженные районы Краснодарского края. Двум муниципалитетам в регионе досталось больше всех. Стоит отметить, что снег в регионе ожидается еще в течение двух дней.