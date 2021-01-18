В Краснодарском крае продолжают строить новые детские сады и пристройки к уже существующим. В 2020 году ввели в эксплуатацию еще 21 объект.- Новые дошкольные учреждения в регионе строятся в рамках краевых госпрограмм и национального проекта «Демография», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Например, в прошлом году сдали новое блок и пристройку к детским садам в Крымске. Также в Краснодаре объект на 200 мест появился на улице Калинина и дошкольное учреждение приобрели в муниципальную собственность на улице Валерия Гассия.В 2020 году было создано 3,4 тысячи новых мест в детских садах. В 2021 году в регионе продолжают возводить новые дошкольные объекты.