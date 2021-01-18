История с бутлегерами в Сочи чем-то напоминает США времен «сухого закона». Перед судом здесь предстанут сразу 17 участников организованной преступной группы, которые изготавливали поддельное спиртное в промышленных количествах.Подпольный завод работал в течение целых 8 лет. На бутылки с сомнительного качества напитками просто приклеивали этикетки различных известных брендов. Продукцию массово продавали в Сочи и Туапсе. Производство было хорошо законспирировано- по документам предприятие числилось неработающим. Тем не менее, полиция наконец сумела установить факты производства подделок.- Следователями установлена причастность к противоправной деятельности 17 фигурантов. За время нелегальной работы предприятия они произвели и сбыли более 2,8 миллиона литров контрафактной алкогольной продукции на сумму 395 миллионов рублей.Во время обысков в арендованных производственных и складских помещениях полицейскими обнаружено и изъято более 130 тысяч литров подготовленных к реализации спиртных напитков на сумму свыше 49 миллионов рублей,- сообщает ГУ МВД по краю.Сейчас расследование уголовного дела завершено. Вскоре производители незаконного спиртного предстанут перед судом в Центральном районе курорта.