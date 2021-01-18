Двое приятелей выпивали вечером 6 января 2021 года в доме в поселке Горном Туапсинского района.Во время застолья время между мужчинами произошла ссора, в ходе которой 4о летний местный житель был настолько возмущен сказанным в его адрес, что схватил нож и семь раз ударил им в спину и грудь своего 31-летнего собутыльника.От полученных ран тот умер на месте. Прибывшим врачам «Скорой» и полиции осталось лишь зафиксировать свершившийся факт, и задержать нападавшего.- Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 31-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.Сейчас обвиняемый в убийстве находится под стражей.