В больницах Краснодара умерло 10 человек. Из них в краевой клинической больнице умерли две женщины 77 и 83-х лет и 82-летний мужчина из Новороссийска.В СКИБ Краснодара умерли 62 –летний мужчина и 66-летняя женщина с коронавирусом. Их состояние оасложнялось гипертонией.Еще два краснодарца, 77-летний мужчина и 88-летняя женщина 88-и лет умерли от COVID 19 в краевом госпитале ветеранов войн.В стационаре Анапы врачам не удалось спасти двоих жителей курорта – мужчин 63-х и 66-лет. Диагноз коронавирус осложнялся хронической гипертонией.В Северской больнице умерла 71-летняя пациентка, а в Лабинской ЦРБ – местный 49-летний мужчина.В Тихорецке, в стационаре умерла от коронавируса 60-летняя женщина, в Крымской ЦРБ – 67-летняя пациентка с COVID 19. У обеих также был сахарный диабет.В Усть-Лабинской ЦРБ умерла 74-летняя жительница Курганинского района. Специалисты Красноармейской ЦРБ не смогли спасти жизнь 28-летнего мужчины из Тимашевского района.В Сочи от коронавируса умер 81-летний мужчина.В горбольнице Горячего Ключа умер 57-летний мужчина из Хадыженска. В Славянской ЦРБ – 80-летний местный житель.- С начала пандемии болезнь унесла жизни 1218 жителей региона,- сообщает региональный Минздрав.