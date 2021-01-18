Представьте на минутку квартиру своей мечты. Какие в ней будут окна, двери, потолки? Важно ли для вас каждое утро видеть из панорамного окна горы или море? Хотели бы быть уверены, что ваше спокойствие не нарушат?СК “Неометрия” подготовила особенное предложение для ценителей удобства и эстетики. 12 этаж ЖК “Флора” в Сочи станет территорией повышенной комфортности.Комплекс строится в микрорайоне Кудепста, рядом с аллеей пробкового дуба и Тисо-Самшитовой рощей, объектом наследия ЮНЕСКО. Семь домов комфорт-класса расположены у реки. В пешей доступности – собственная набережная и все необходимые объекты инфраструктуры: школа, детский сад, магазины, аптеки и фитнес-центр. На территории комплекса предусмотрены детские и спортивные площадки и зона отдыха. Двор будет закрыт от посторонних и свободен от машин.Покупая квартиру здесь, вы получаете не только шикарный вид из окна, но и тройную систему безопасности, к которой можно подключиться через смартфон. Приятным бонусом станут улучшенная отделка стен и стильный потолок со светильниками на этаже, панорамное остекление балкона и французские окна с хромированным ограждением в квартире.Что входит в 3 уровня безопасности?- Доступ на этаж будет открыт только для жителей;- Система видеонаблюдения на этаже;- Двери в квартиру повышенной взломостойкости.Ремонт у соседей вас не потревожит, так как зону повышенной комфортности дополнит шумоизоляция пола в квартире. Сейчас в комплексе представлен большой выбор планировок с видами на море, горы и набережную. Сдача дома запланирована на 4 квартал 2022 года.Подробности уточняйте у застройщика: 8-800-777-51-89.