Накануне двое жителей Новороссийска на моторной лодке отправились на рыбалку в лиман Гнилой в Приморско-Ахтарском районе.Внезапно у лодки выключился двигатель. Попытки рыбаков самостоятельно починить его успехом не увенчались. Ко всем проблемам к вечеру добавилась еще и суровая погода - снег, ветер и мороз.На свое счастье, рыбаки не забыли взять мобильный. По нему они связались со спасателями Славянского отряда «Кубань-СПАС», которые вскоре прибыли к месту бедствия на лодке «Фортуна-С».- Рыбаков вместе с их судном взяли на буксир и транспортировали к берегу лимана. Медицинская помощь им не потребовалась. Аварийно-спасательная работа проводилась совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России и муниципальной службой спасения,- сообщает пресс-служба отряда.