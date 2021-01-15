Спикер ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что власти Кубани целенаправленно создают условия для организации комфортного и безопасного круглогодичного отдыха. На декабрьской сессии уже рассмотрели в первом чтении поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях». Только в новогодние праздники в наших отелях и санаториях отдохнули свыше 400 тысяч гостей.По словам парламентария, инструментом повышения качества услуг санаторно-курортного комплекса, является классификация средств размещения – гостиниц и отелей. Краснодарский край попал в число пилотных регионов, где такой процедуре подлежали все объекты, предоставляющие гостиничные услуги. Причем большая часть кубанских отелей и гостиниц ее прошли. Опыт Кубани стал поводом для принятия федерального закона.- С 1 июля 2019 года начали штрафовать за отсутствие категорий отели с фондом более 50 номеров, затем - гостиниц среднего размера. Теперь отвечать перед законом будут все средства размещения, кроме объектов, содержащих до 15 номеров, - отметил Юрий Бурлачко.По данным краевого минкурортов, на декабрь 2020 года в регионе классификацию прошли порядка 3700 средств размещения. Высшая категория 5 звезд присвоена 36 объектам, 4 звезды у 166. Отелей 3* на территории края 576.Также продолжается работа по приведению к единым стандартам пляжных территорий. Сейчас на Кубани под синим, зеленым и желтым флагами, что соответствует первой, второй и третьей категориям, функционируют 73 пляжа.