Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что министерство внутренних дел несет прямую ответственность за обеспечение общественного порядка, находится на передовой борьбы с преступностью.- Одной из важных и нужных должностей является должность участкового уполномоченного полиции. Независимо от того, где расположен участковый пункт полиции, к его оборудованию предъявляются одинаковые требования, – считает руководитель кубанского парламента.Сегодня на территории края расположено 595 помещений для приема граждан участковыми. А в ходе мониторинга было установлено, что необходимо дополнительно выделить ещё 69.Кроме этого, ряд действующих пунктов нуждается в ремонте и оснащении оргтехникой. За последние два года было отремонтировано 57 участковых пунктов полиции. Также муниципалитетами в 2020 году было выделено 12 служебных помещений и более 100 единиц оргтехники.Участники совещания решили, что при сложностях с подбором помещений, можно выйти из положения с помощью быстровозводимых модульных сооружений. Тем более, что опыт установки таких модульных пунктов уже применяется в крае.Как подчеркнул Юрий Бурлачко, Краснодарский край является транзитной зоной. Также регион принимает много отдыхающих. Кроме того, на Кубани отмечается постоянный рост численности населения. Поэтому очень важно, чтобы участковые работали в надлежащих условиях.- Надо мобилизовать усилия и плотнее заняться решением поставленной задачи, тем более, что и варианты её решения названы, и возможности для этого в крае можно найти, – резюмировал Юрий Бурлачко.По итогу депутаты обозначили срок до 1 июля 2021, когда в профильный комитет должна быть представлена информация об устранении выявленных недостатков.