Сейчас в Краснодаре уже идет строительство семи школ и пяти детских садов. Вдобавок к этому, полностью подготовлена проектная документация по еще 11 социальным объектам. В настоящее время формируются заявки на финансирование этих строек. В течении 10 дней их направят в администрацию края для получения субсидий.Речь идет о нескольких школах, детсадах и спортивных комплексах в краевом центре.- Мы поставили цель -в течение 2-3 лет качественно улучшить ситуацию с доступностью мест в средних образовательных и дошкольных учреждениях, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов на совещании в администрации.Общая стоимость строительства новых объектов превышает 4,5 млрд руб. Глава Краснодара поручил также провести работу со строительными компаниями и выяснить, какие еще социальные объекты они могли бы начать строить в городе в ближайшее время за свои средства, с последующим выкупом.