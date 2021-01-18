С начала 2021 года, по постановлению правительства России, начали действовать требования по обязательной классификации отелей с фондом более 15 номеров.А уже через год такая процедура станет обязательной для гостиниц емкостью и до 15 номеров.– Путем присвоения звезд малым средствам размещения мы сможем в целом повысить уровень сервиса на курорте, приблизить деятельность этих объектов к высоким международным стандартам и увеличить поток внутреннего и въездного туризма, – отметил вице-мэр Сочи Владимир Пушкарев.Сегодня в Сочи классификацию уже прошли ранее 1575 отелей.. Остальные – около тысячи, это малые средства размещения, которым в ближайшие два года предстоит обрести официальный статус с присвоением категории.