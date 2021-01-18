Региональный Минсельхоз разрабатывает меры финансового стимулирования развития рыбной отрасли в крае, в частности, так называемого «аквафермерства».В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» объем поставок из края рыбы и морепродуктов за рубеж к 2024 году должны составлять 8 млн. долларов США.– Аквафермерство перспективно, у небольших аквахозяйств есть все шансы перерасти в крупные предприятия и со временем обеспечивать продукцией не только местных жителей, но и заниматься экспортными поставками, – отметил вице-губернатор Андрей КоробкаВ 2020 году производство товарной рыбы сохранилось на уровне 2019 года, и составило более 21 тыс. тонн. В основном в крае разводят карпа, толстолобика, белого амура. Суммарный объем их производства – более 20 тысяч тонн.Заметные результаты достигнуты и в производстве продукции «премиум» класса – форели, осетровых, мидий и устриц.На Кубани также активно развивается выращивание австралийского рака. За год его объем производства составил 7 тонн.