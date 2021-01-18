Вечером 17 января 2021 года здесь, в строительном вагончике, выпивали трое приезжих мужчин, работавших на стройке.Во время застолья между 39-летним мужчиной и одним из его собутыльников возникла ссора из-за того, что тот не стал делиться с ним спиртным.В ходе ссоры 51-летний мужчина схватил нож нанес оппоненту один удар ножом в область шеи, в результате которого он умер на месте. Сразу после этого еще один смертельный удар тем же ножом достался и второму знакомому, который попытался вступиться за приятеля.О совершенном преступлении мужчина рассказал прорабу, который и вызвал полицию.-Следственным управлением СКР по краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 42 и 39-летнего мужчин по подозрению в совершении преступления задержан 51-летний приезжий (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ), - сообщает СУ СК по краю.Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключени его под стражу.