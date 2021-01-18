Славянский филиал «Россети Кубань» за последние три года занялся обслуживанием 51 бесхозяйного энергообъекта. В числе таких энергообъектов в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Кубани – 58 км линий электропередачи и 10 трансформаторных подстанций общей мощностью 1,4 МВА.Бесхозяйные сети – объекты электросетевого хозяйства, по различным причинам не имеющие собственника, а значит остающиеся без надлежащей эксплуатации и ремонта.Такие сети чаще всего работают с большими перегрузками, а ремонтировать и обслуживать их некому. Бесхозные сети неизменно являются одним из основных источников аварийности, и одной из главных причин снижения качества электроснабжения и серьезных потерь электроэнергии.– Консолидация электросетевых активов в руках финансово устойчивых и надежных собственников позволяет повысить надежность и управляемость распределительных сетей, снизить затраты на эксплуатацию, более четко формировать планы развития инфраструктуры, – отметил директор Славянских электросетей Денис Осьмов.Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение.Это позволяет не только создать необходимые условия для стабильного развития энергетического комплекса, но и упрощает техническое присоединение к сетям для потребителей.Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на уровень жизни людей, а также темпах развития малого и среднего предпринимательства.Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).