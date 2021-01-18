54-летний житель Абинска, приехав в Краснодар, решил использовать возможности мегаполиса для того, чтобы быстро разбогатеть. Технической смекалки гостю из райцентра было не занимать, и он придумал весьма хитроумный план.В одной из городских аптек он отверткой вскрыл купюроприёмник банкомата, после чего подключил к контактам заранее приготовленное самодельное взрывное устройство из кислородного баллона с газовым редуктором и шлангом.Мужчина поджег провод, соединяющий баллоны с купюроприемником банкомата и залег в ожидании взрыва. «Кулибин» ошибся только в одном - в банкомате не было кислорода ,необходимого для горения, поэтому взрыва не случилось.Кляня судьбу, подрывник из аптеки сбежал, но был вскоре пойман полицией, опознавшей его по картинке с камер наблюдения.Как выяснилось чуть позже, его добычей могли бы стать почти полтора миллиона рублей, лежавшие в тот момент в банкомате.- Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 54-летнего жителя города Абинска по признакам преступлений по части 1 статьи 223.1, части 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и «Кража»,- сообщает ГУ МВД по краю.Дело направлено в суд. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.