Сейчас на Кубани работают 19 таких центров. Восемь из них открылись в 2020 году в Краснодаре, на базе городских поликлиник №№ 7, 15, 25 Краснодара, в поликлинике №5 Новороссийска и №2 в Сочи.В них проводят обследование пациентов и курсы химиотерапии.Центры работают также на базе горбольниц Кропоткина и Армавира, и Кущевской ЦРБ.Такие центры оборудованы маммографами, аппаратурой КТ и эндоскопами.— По итогам 2020 года в центрах прошли лечение более 8 тыс. человек, зарегистрировано 60 тыс. посещений,- сообщает региональный Минздрав.