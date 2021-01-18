В связи с ухудшением погоды, 4- балльным штормом на море и поднятием уровня рек на территории Сочи по согласованию с Сочинской епархией крещенские купания в открытых водоемах в ранее организованных для этого местах отменены.- В храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий уже сейчас может набрать освященную святую воду и безопасно провести обряд омовения в домашних условиях,- сообщает мэрия курорта.19 января утром и днем для богослужений будут открыты 37 храмов. Здесь пройдут праздничные литургии, которые завершатся торжественным молебном и чином освящения воды.А тем временем священник посоветовал жителям Кубани и Адыгеи не купаться в Крещение из-за коронавируса.