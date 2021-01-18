Курорт Красная Поляна сообщил о полном открытии всей зоны катания. Для туристов станут доступны все 30 км горнолыжных трасс от высоты 2300 м до Поляны 960 и два снежных парка в горной долине Цирк-2 и на Поляне 960. В полном формате запустится и вечернее катание.Для гостей вечернего катания время работы всех сервисов продлено до 23 часов. Вечером будут доступны прокат и обучение, открыты рестораны и кафе.- Работа фрирайд-зон зависит от лавинной обстановки, о чем Курорт Красная Поляна регулярно оповещает на информационных стендах. Всего на курорте расположено 9 зон для фрирайда. Выезд на внетрассовое катание строго контролируется службами курорта: на них запрещено выезжать в дни повышенной лавинной опасности,- сообщает пресс-служба курорта.