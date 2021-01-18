Перелеты будут осуществляться на авиалайнере SSJ-100, два раза в неделю - по средам и субботам.- Вылет из Краснодара в 09:05, посадка в Минеральных Водах в 09:55, вылет из Минеральных Вод в 10:45, посадка в Саранске в 12:45,- сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.В обратном направлении самолет вылетает в 13:35.В аэропорту отмечают ,что \\"Азимут\\" является базовой компанией для воздушной гавани краевого центра.В преддверии строительства крупнейшего на юге России мультимодального хаба, расширение маршрутной сети выглядит особенно актуальным.