В Краснодаре таксист расстрелял пассажиров из травматического оружия. В пресс-службе УМВД России по Краснодару «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что водитель повздорил с двумя выпившими мужчинами.- Увидев, что пассажиры в нетрезвом состоянии, он отказался выполнять заказ, - уточнил представитель пресс-службы.Словесный конфликт перерос в драку, и таксист вытащил травматический пистолет и нажал на курок. Двое мужчин получили травмы различной степени тяжести.- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - заключил представитель пресс-службы.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Краснодаре преступник расстрелял милиционеров. Один сотрудник правопорядка был убит, трое ранены. Пассажир такси выхватил пистолет, выстрелил в воздух и рванул с места в сторону Сити-Центра.