В краевом центре для строительства берегоукрепления завершены все необходимые земельные процедуры. Он протянется от Тургеневского моста до Рождественского парка. Работы начнутся сразу же при открытии финансирования. Глава города Евгений Первышов поручил проработать проект благоустройства набережной, которая преобразится в прогулочную зону.— Это действительно амбициозный проект. Городу необходимо поворачиваться к реке, мы должны к этому стремиться, — прокомментировал мэр Краснодара.Проектно-сметная документация строительства берегоукрепления прошла крайгосэкспертизу. Этап строительства берегоукрепления будет разделён на тринадцать этапов и рассчитан на четыре года. Общий объем финансирования - 3,3 млрд рублей. Строительство планируется завершить за четыре года.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первый пилотный проект создания благоустроенной набережной вдоль главной реки Краснодара уже реализован — это сквер 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.