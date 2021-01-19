В тот вечер старший инспектор ДПС по Тихорецкому району Сергей Иванов (имена изменены) и его коллега Антон Семенов ехали на патрульной «Шкоде» по улице Русской. Было уже темно, и им не понравился автомобиль, который двигался без включенных фар.Копы в громкоговоритель попросили водителя остановиться, но реакции не последовало. Водитель лишь увеличивал скорость. Полицейские догнали его на соседней улице, но водитель подозрительной машины был явно не настроен на разговор с правоохранителями. Он выбежал из авто и дал деру.Сергей Иванов кинулся за ним и догнал. Схватил за одежду, но оба не удержались и упали. Иванов так упал, что повредил левое колено, и его потом увезли в больницу. А вот сбежавшего водителя все же задержали. Им оказался 17-летний студент 1 курса индустриального техникума. После медицинского освидетельствования паров алкоголя в его организме не нашли.- Я просто испугался, у меня же нет прав, - оправдывался потом в отделении парнишка.А вот Сергею Иванову теперь придется лечить больное колено. - Материал в отношении несовершеннолетнего парня передан в Следком, уже там будут решать его дальнейшую судьбу, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.