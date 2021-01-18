Во время снегопадов объем Краснодарского водохранилища пришел в норму. Здесь прибавилось до 200 млн кубометров воды.- Приток воды в Краснодарское водохранилище 7 января, к примеру, был 76 кубометров в секунду. Сегодня это уже 750-780 кубометров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» специалисты Кубанского водохозяйственного комплекса.Он пояснил, что снег обильно пополняет горные реки, которые в свою очередь питают водохранилище.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что такого не было 60 лет: Краснодарское водохранилище достигло критической отметки. Чем грозит Кубани достижение уровня мертвого объема на Краснодарском водохранилище? Главной причиной этого стала малоснежная зима и небывалая засуха.