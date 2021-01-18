В Краснодаре из-за ДТП было остановлено движение двух трамвайных маршрутов. Авария произошла на улице Каляева в сторону Бабушкина.У фуры Ford лопнула шина на задней оси. Из груженного гравием грузовика посыпались камни на автомобили Kia и Peugeot.- В аварии нет пострадавших, но большегруз грузовик заблокировал движение трамваев на маршруте № 3 и 7, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшедшего.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани в аварии с фурой погиб пассажир и водитель такси. ДТП произошло в Темрюкском районе на мосту через реку Казачий Ерек. Столкнулись автомобиль Renault Logan и грузовик Volvo.