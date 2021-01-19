В Сочи 32-летний местный житель совершил необычную кражу. Мужчине удалось похитить в одном из гипермаркетов курорта несколько десятков шоколадных яиц. Все украденные Kinder Сюрпризы сочинец удачно продал на рынке. Но, видимо, совесть не давала покоя.В скором времени горе-предприниматель сам явился в полицию с повинной и во всем признался.- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани мужчина с топором напал на пенсионерку и украл шесть яиц. Найти грабителя помог окурок. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил сотрудникам полиции, что пошел на совершение преступления, чтобы на вырученные деньги приобрести алкоголь